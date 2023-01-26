Как сделать нежный сыр фету из двух литров кефира и соли: чуть провариваем, и все!

Дорогой сыр фету можно с легкостью приготовить дома из обычного кефира и соли. По вкусу его не отличить от магазинного, а стоимость деликатеса будет намного ниже. Кроме того, в вашем домашнем сыре точно не будет никаких консервантов и ароматизаторов.

При приготовлении этого сыра очень важно соблюдать правильные пропорции.

Ингредиенты: 1,7-2 литра 2,5% кефира, 2 столовые ложки соли.

В кастрюле смешать кефир с солью, поставить на небольшой огонь и немного проварить, помешивая. Когда отделится сыворотка, снять кастрюлю с огня.

Застелить дуршлаг или сито марлей в два слоя. Выложить творожную массу и дать сыворотке стечь.

Завернуть края марли и отправить сыр в холодильник на ночь под небольшим гнетом.

Источник: lafoy.ru