Быстрый пирог из лаваша, сыра и зелени: слоями — и в печь! (Вкуснятина)

Очень вкусный, быстрый и простой пирог можно приготовить из лаваша за несколько минут! Его обожают дети, женщины и мужчины, в общем, абсолютно все!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 2 яйца, 150 граммов творога, 60 граммов сыра, 60 граммов лаваша, 100 миллилитров молока, зелень.

Нарезать тонкими слоями сыр. Смешать яйца с солью, молоком. Нашинковать зелень.

В форму для запекания налить немного яичной смеси, разложить кусочки лаваша, затем творог и зелень, полить опять яйцами, сверху выложить слой сыра и слой из кусочков лаваша. Далее все слои повторить.

Отправить в разогретую до 190 градусов печь и подождать 20-25 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»