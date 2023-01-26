Улетные бутерброды со шпротами! Обязателен творожный сыр — вкуснейшее сочетание, все в восторге

Эту закуску со шпротами можно подать и к празднику, и приготовить для своей семьи просто так. Бутерброды невероятно просто и быстро готовятся, а сочетание рыбы и творожного сыра — выше всех похвал!
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Творожный сыр можно купить сразу с зеленью, а можно вмешать в него зеленый лук или петрушку. Добавить тертое яйцо.
Эту намазку распределить по кусочкам черного хлеба положить по тонкому слайсу соленого огурчика, рядом — парочку шпрот. Украсить зеленью при желании.
Вкуснятина готова!
Источник: 1000.menu.