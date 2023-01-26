Как сделать быстрые бутерброды из смеси сыра и яйца — нереально вкусно и дешево: семья просит каждый день

Вкуснейшие бутерброды можно сделать буквально за три копейки. Ваша семья будет просить их каждый день! Да и на корпоративе они займут достойное место.

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Ломтики хлеба (желательно черного, но тут на любителя) обжариваем на сковороде с маслом (можно взять смесь растительного и сливочного).

Отвариваем яйца, мелко рубим или натираем на терке. Сыр натираем на крупной терке. Яйца и сыр смешиваем, заправляем майонезом, перчим, выдавливаем чеснок.

Намазываем смесь на гренки. Можно посыпать зеленью. Готово!

Источник: iamcook.ru