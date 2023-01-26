Тает во рту! Как дома приготовить сыр лучше магазинного: просто варим молоко, кефир и яйцо (дешево)

Сыр уже давно не радует нас своей стоимостью, да и качество его нередко желает быть лучше. Так зачем искать то, что по карману и по вкусу, если отличный продукт буквально за три копейки можно приготовить дома? Процесс довольно прост, а результат вас порадует.

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Вы можете получить на выходе нежный мягкий сыр, а если дольше подержите под гнетом, выйдет твердый сыр. Так что сами выбирайте консистенцию.

Ингредиенты: 600 мл кефира, 600 мл молока, 4 яйца, 1 ч.л. соли.