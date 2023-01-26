Тает во рту! Как дома приготовить сыр лучше магазинного: просто варим молоко, кефир и яйцо (дешево)

Сыр уже давно не радует нас своей стоимостью, да и качество его нередко желает быть лучше. Так зачем искать то, что по карману и по вкусу, если отличный продукт буквально за три копейки можно приготовить дома? Процесс довольно прост, а результат вас порадует.
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Вы можете получить на выходе нежный мягкий сыр, а если дольше подержите под гнетом, выйдет твердый сыр. Так что сами выбирайте консистенцию.
Ингредиенты: 600 мл кефира, 600 мл молока, 4 яйца, 1 ч.л. соли.
Смешать кефир с молоком, посолить, поставить на плиту и нагревать на среднем огне. Вилкой немного перемешать яйца и отправить туда же, постоянно помешивая. Готовить до отделения сыворотки.
Переложить творожный состав в застеленный марлей дуршлаг. Подвесить, чтобы сыворотка продолжила стекать, а потом отправить массу на ночь в холодильник, укрыв гнетом.
Чем дольше будете держать сыр под гнетом, тем тверже и плотнее он выйдет.
Источник: lafoy.ru.