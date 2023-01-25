Вы никогда такого не пробовали: рецепт необычного салата с бамией, яичным скрэмблом и беконом — сытно и вкусно

Известная журналистка Маргарита Симоньян ведет телеграм-канал, который целиком и полностью посвящен рецептам блюд. Маргарита Симоньян обожает готовить и делится с поклонниками секретами приготовление салатов, выпечки, горячего, популярных в ее семье.
На этот раз Маргарита Симоньян поделилась рецептом салата, состоящего из необычных ингредиентов — яичного скрэмбла, говяжьего бекона и бамии.
Ингредиенты: листья салата, отварная бамия или стручковая фасоль, яичный скрэмбл, говяжий бекон, оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, соль, тростниковый сахар.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Готовим: нарвали листья салата, добавили бамию, яичный скрэмбл и жареный говяжий бекон. Заправили оливковым маслом, лимонным соком, бальзамическим уксусом, солью и щепоткой тростникового сахара. Бамию, отварив, лучше откинуть на лед, чтобы осталась зеленой. Заменить можно зеленой фасолью.