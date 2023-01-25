Вы никогда такого не пробовали: рецепт необычного салата с бамией, яичным скрэмблом и беконом — сытно и вкусно

Известная журналистка Маргарита Симоньян ведет телеграм-канал, который целиком и полностью посвящен рецептам блюд. Маргарита Симоньян обожает готовить и делится с поклонниками секретами приготовление салатов, выпечки, горячего, популярных в ее семье.

На этот раз Маргарита Симоньян поделилась рецептом салата, состоящего из необычных ингредиентов — яичного скрэмбла, говяжьего бекона и бамии.

Ингредиенты: листья салата, отварная бамия или стручковая фасоль, яичный скрэмбл, говяжий бекон, оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус, соль, тростниковый сахар.

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