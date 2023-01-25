Как приготовить крабовые палочки в сырном кляре – вкусно и дешево: сметают со стола!

Попробуйте удивить своих близких… крабовыми палочками в кляре! Казалось бы, дешевый продукт, но он получается очень сочным и аппетитным, если обжарить его правильно. Поверьте, ваш муж и ваши дети будут просто в восторге от этой закуски!