Как приготовить крабовые палочки в сырном кляре – вкусно и дешево: сметают со стола!

Как приготовить крабовые палочки в сырном кляре – вкусно и дешево: сметаются со стола!

Крабовые палочки в кляре. Фото: соцсети 

Никто не верит, что это блюдо может стоить так мало!

Попробуйте удивить своих близких… крабовыми палочками в кляре! Казалось бы, дешевый продукт, но он получается очень сочным и аппетитным, если обжарить его правильно. Поверьте, ваш муж и ваши дети будут просто в восторге от этой закуски!

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Ингредиенты: крабовые палочки — 250–300 граммов, сыр твердый — 50 граммов, яйца — 2 штуки, майонез (или сметана) — 2 столовые ложки, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — для жарки.

Натираем сыр, выдавливаем чеснок, добавляем яйца, майонез или сметану, размешиваем. Крабовые палочки окунаем в кляр и жарим на среднем огне в масле. Готово! Подаем просто так и к любимым напиткам.

Источник: russianfood.com.

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