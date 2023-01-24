Режет соленые помидоры, добавляет горчицу и перчик: Лариса Гузеева поделилась рецептом идеального соуса к пельмешкам — вкуснее кетчупа

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с недавних пор увлеклась лепкой пельменей, причем в промышленных масштабах. В микроблоге звезда экрана без устали расхваливает свой продукт, утверждая, что в начинку идет только мясо, а тесто готовится из муки грубого помола.

Лариса Гузеева теперь еще и раскрыла секрет особенного соуса, который сделает вкус пельменей еще более ярким.

«Лучше и полезнее вездесущего кетчупа», — дала характеристику соусу Лариса Гузеева, рассказав, как его приготовить.

Ингредиенты: соленые помидоры, горчица, черный молотый перец, уксус, бульон, в котором варились пельмени.

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