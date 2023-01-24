Режет соленые помидоры, добавляет горчицу и перчик: Лариса Гузеева поделилась рецептом идеального соуса к пельмешкам — вкуснее кетчупа

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева с недавних пор увлеклась лепкой пельменей, причем в промышленных масштабах. В микроблоге звезда экрана без устали расхваливает свой продукт, утверждая, что в начинку идет только мясо, а тесто готовится из муки грубого помола.
Лариса Гузеева теперь еще и раскрыла секрет особенного соуса, который сделает вкус пельменей еще более ярким.
«Лучше и полезнее вездесущего кетчупа», — дала характеристику соусу Лариса Гузеева, рассказав, как его приготовить.
Ингредиенты: соленые помидоры, горчица, черный молотый перец, уксус, бульон, в котором варились пельмени.
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Готовим: очищенные от кожуры соленые помидоры порезать, как рука захочет, добавить немного горчицы, черного молотого перца, 9% уксуса и бульона, в котором варилась эта красота. Умоляю, не спрашивайте про пропорции (на вкус и цвет нет брата). И пусть нам будет счастье и радость!