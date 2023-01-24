Как сделать вкуснейший сыр из двух пакетов кефира и масла: никто не верит, что он домашний

Нежный и вкусный сыр со сливочным ароматом можно приготовить дома. Для этого понадобятся 2 литра жирного кефира, 0,5 чайной ложки соды, 1 яйцо, 100 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка соли.

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Вылить кефир в кастрюлю и поставить на водяную баню. Нагревать деликатно около 40 минут до отделения сыворотки. Застелить дуршлаг марлей в три слоя, вылить в него кефир, отжать и оставить на 30 минут стекать.

Смешать оставшуюся массу с мягким маслом и остальными ингредиентами и снова поставить на водяную баню.

Готовить 15 минут, помешивая, пока масса не начнет напоминать плавленый сыр. Выложить мягкий сыр в смазанную сливочным маслом формочку или глубокую миску и отправить на 2 часа в холодильник. Нарезаем и наслаждаемся вкусом.

Источник: lafoy.ru