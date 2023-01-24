Как сделать нежный творожный сыр из замороженного кефира: очень дешево и нереально вкусно!

Творожный сыр сейчас стоит очень недешево, да и консервантов в нем порой больше, чем хотелось бы. Поэтому сегодня мы предлагаем сделать вкуснятину самостоятельно из обычного кефира методом заморозки.

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Творожный сыр выходит очень нежным и вкусным, если добавить оливку или кусочек перчика на хлебушек с ним, получится нереальная вкуснятина!

Берем кефир около 1 литра пожирнее — от 3%.Замораживаем его полностью в любом подходящем пакете, даем напитку 5-6 часов разморозиться при комнатной температуре.

Застилаем дуршлаг марлей в несколько слоев, ставим в большую емкость и выливаем в него кефир.

Оставляем на 2 часа, чтобы стекла сыворотка. Потом заворачиваем края марли и прижимаем все небольшим грузом. Отправляем заготовку на ночь в холодильник.

Через 8-10 часов у нас получается нежнейший творожный сыр и отдельно сыворотка. Из сыворотки стряпаем оладушки или делаем окрошку.

Источник: lafoy.ru