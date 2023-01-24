Как за пять минут сделать вкуснейшие бутерброды из крабовых палочек: никто не верит, что внутри

Вы удивитесь, но очень изысканные и вкусные бутерброды можно приготовить из дешевых крабовых палочек. Раскрываем рецепт!

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Ингредиенты: 200 граммов крабовых палочек, хлеб, 80 граммов твердого сыра, 2 столовые ложки майонеза, специи, зелень.

Натереть на терке твердый сыр и крабовые палочки, добавить специи и зелень, смешать с майонезом. Выложить состав на кусочки хлеба.

По желанию можно добавить одно-два вареных яйца (натереть). А хлеб можно чуть поджарить на сковороде с маслом, либо подсушить в тостере.

Источник: lafoy.ru.