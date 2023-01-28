Бюрек с картошкой и мясом по-турецки и другие рецепты недели

Бюрек с картошкой и мясом по-турецки
НАДО (на 4 - 6 порций): Тесто: 400 г муки · щепотка соли · 150 мл воды · 50 мл растительного масла · 1 ст. ложка уксуса. Начинка: 4 отварные картофелины · 300 г мясного фарша · 4 зубчика чеснока · соль · перец · 50 г любой зелени · 50 г любого сыра · 1 яйцо · 1 ст. ложка молока.
ГОТОВИМ:
1. Замешиваем эластичное тесто, накрываем пленкой и даем ему отдохнуть 20 минут.
2. Картофель натираем на терке, давим чеснок.
3. Добавляем рубленую зелень и тертый сыр.
4. Стол смазываем маслом и растягиваем тесто руками в вытянутую прямоугольную лепешку (можно помочь себе скалкой) толщиной примерно 4 мм.
5. Выкладываем начинку и сворачиваем рулет. Защипываем края и сворачиваем рулет в улитку.
6. Сотейник или большую сковороду застилаем бумагой для выпечки, переносим улитку и смазываем смесью яйца и ложки молока.
7. Выпекаем 1 час при температуре 190 °С.
Фунчоза с говядиной по-китайски
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НАДО (на 2 порции): 200 г говядины · 1 морковь · 1 сладкий перец · 1 луковица · 2 ст. ложки соевого соуса · соль · перец · упаковка фунчозы · немного растительного масла · 2 зубчика чеснока · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Говядину режем тонкой соломкой (для удобства мясо можно подморозить).
2. Лук режем полукольцами, морковь и сладкий перец - соломкой.
3. Разогреваем масло, кладем раздавленный чеснок и мясо, жарим 5 минут. Если мясо дало много жидкости, выпариваем ее.
4. Добавляем лук, жарим до матовости.
5. Кладем морковь и сладкий перец, соевый соус, перчим, тушим 5 минут.
6. Если мясо жестковато, подливаем полстакана воды, накрываем крышкой и тушим 20 минут. Мягкое мясо можно не тушить.
7. Фунчозу завариваем кипятком на 6 минут. Сливаем воду, добавляем в лапшу, перемешиваем. При необходимости подсаливаем. Подаем, посыпав зеленью.
Хачапури с творогом и сыром по-грузински
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НАДО (на 3 порции): 160 г муки · 300 г творога · 200 г сулугуни или другого сыра · 3 яйца · 150 мл молока · немного зеленого лука и укропа · 1/2 ч. л. разрыхлителя · соль · подсолнечное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Растираем творог, яйца, соль (кладите совсем немного, ведь будет еще и сыр).
2. Добавляем разрыхлитель и муку, молоко, измельченную зелень и тертый сыр. Все тщательно перемешиваем лопаткой.
3. Разогреваем немного масла на сковороде среднего размера (22 - 24 см).
4. Выкладываем треть теста и жарим под крышкой на среднем огне 5 минут до качественного подрумянивания.
5. Переворачиваем лепешку лопаткой и жарим вторую сторону.
6. Жарим вторую и третью лепешки.
7. Подаем в горячем или холодном виде.