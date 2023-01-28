Бюрек с картошкой и мясом по-турецки и другие рецепты недели

НАДО (на 3 порции): 160 г муки · 300 г творога · 200 г сулугуни или другого сыра · 3 яйца · 150 мл молока · немного зеленого лука и укропа · 1/2 ч. л. разрыхлителя · соль · подсолнечное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Растираем творог, яйца, соль (кладите совсем немного, ведь будет еще и сыр).

2. Добавляем разрыхлитель и муку, молоко, измельченную зелень и тертый сыр. Все тщательно перемешиваем лопаткой.

3. Разогреваем немного масла на сковороде среднего размера (22 - 24 см).

4. Выкладываем треть теста и жарим под крышкой на среднем огне 5 минут до качественного подрумянивания.

5. Переворачиваем лепешку лопаткой и жарим вторую сторону.

6. Жарим вторую и третью лепешки.

7. Подаем в горячем или холодном виде.