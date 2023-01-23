Изойдете слюной, пока будет готовиться: самый вкусный рецепт приготовления острых крылышек баффало

Руководитель RT Маргарита Симоньян не только профессионал высокого уровня, но еще и отменная хозяйка.
Маргарита Симоньян с недавнего времени ведет телеграм-канал, в котором делится рецептами приготовления всевозможных блюд. На этот раз она раскрыла секрет приготовления крылышек баффало.
«Острые крылышки баффало. Один из моих любимых рецептов», — сообщила Маргарита Симоньян.
Судя по всему, в процессе приготовления можно изойти слюной. Так вкусно выглядит даже сам рецепт.
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Ингредиенты: куриные крылышки, соус табаско, кукурузная мука, растительное масло, острый кетчуп, соус для барбекю или вустерский соус, сливочное масло, уксус, сыр дорблю, сметана.
Готовим: крылышки чистим и маринуем в табаско накануне вечером. На следующее утро пересыпаем их кукурузной мукой и обжариваем во фритюре. Для соуса смешиваем острый кетчуп, вустерский соус и любой другой соус барбекю, пока не получатся те острота, дымный запах и сладкое послевкусие, какие нам нравятся. Растапливаем полпачки сливочного масла и добавляем в этот соус. И туда же ложку обычного уксуса. В соусе щедро обмакиваем обжаренные крылья и выкладываем их рядком на противень. Когда придут гости, его нужно просто поставить в духовку на 200 градусов на 10 минут. И вот эти острые пряные крылья подаем как раз с соусом блю-чиз. Для него в блендере надо смешать один треугольник дорблю со стаканом сметаны и столовой ложкой того же вустерского соуса.