Изойдете слюной, пока будет готовиться: самый вкусный рецепт приготовления острых крылышек баффало

Руководитель RT Маргарита Симоньян не только профессионал высокого уровня, но еще и отменная хозяйка.

Маргарита Симоньян с недавнего времени ведет телеграм-канал, в котором делится рецептами приготовления всевозможных блюд. На этот раз она раскрыла секрет приготовления крылышек баффало.

«Острые крылышки баффало. Один из моих любимых рецептов», — сообщила Маргарита Симоньян.

Судя по всему, в процессе приготовления можно изойти слюной. Так вкусно выглядит даже сам рецепт.