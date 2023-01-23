Ленивые пирожки из тертой картошки с сыром: дети просят их каждый день!

Ленивые картофельные пирожки или лепешки с сыром обожают абсолютно все. В горячем виде они просто улетают со стола. При этом делать их — проще простого! Можно баловать ими детей и мужа хоть каждый день!

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Ингредиенты: 4 вареных картошки, 200 миллилитров кефира, 1 яйцо, 350 граммов муки, 150 граммов сыра, специи, зелень.

Смешать до однородности кефир, яйцо, специи и муку. Картошку и сыр натереть на терке, добавить рубленую зелень.

Сформировать из теста лепешки, выложить на каждую картофельную начинку и скатать все в шары. Снова раскатать шары в лепешки и обжарить с двух сторон.

Источник: lafoy.ru