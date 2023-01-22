Нужны только мука, кефир и соль: Марина Юдашкина поделилась рецептом турецкого хлеба – готовится за пятнадцать минут

Готовим: просеять муку, добавить остальные ингредиенты, замешать тесто, чтобы руки не прилипали, смажьте растительным маслом. Затем тесто отправить в холодильник на 10 мин, после этого тесто раскатать в колбаску и разделить на 5 частей, каждую часть раскатать в лепешку, проткнуть вилкой по всему периметру, обжарить на сковороде без масла до золотистого цвета, затем накрыть полотенцем и дать отдохнуть. Приятного аппетита!