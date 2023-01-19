Дети и муж уплетают! Как сделать вкуснейшие котлетки из картошки и любой рыбной консервы

Если вам надоели привычные котлеты, попробуйте разнообразить свое меню этими недорогими, но при этом очень аппетитными рыбно-картофельными котлетками. Со сметанкой и дети, и мужчины их просто обожают!

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Подойдут любые рыбные консервы, но идеально, если они в масле. Можно даже использовать печень минтая или трески. А кое-кто добавляет морскую капусту, но это на любителя.

Ингредиенты: 3 картошки, 1 банка рыбных консервов, 1 морковка, 2 яйца, 2 столовые ложки манки, специи.

Сварить картошку и морковку, натереть на крупной терке. Добавить яйца, манку, специи и размятую вилкой рыбу. Перемешать в фарш, сформировать котлетки и обжарить с двух сторон.

Подаем с любимым соусом или сметаной.

Источник: lafoy.ru.