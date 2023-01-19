У мужчин это любимый пирог! Картошка плюс сало или бекон, а вот муки всего три ложки

Ни один мужчина не может отказаться от такой вкуснятины, как картошечка с салом. А уж если приготовить эти продукты в виде пирога, их просто за уши не оттащишь! Обязательно попробуйте этот рецепт. Его себестоимость – сущие копейки, а по вкусу – бомба!

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Ингредиенты: 1,5 кг картофеля, 250 г бекона или любого другого сала, 2 луковицы, 3 яйца, 3 столовые ложки муки, 1 столовая ложка сливочного масла, специи.

Нарезать бекон и лук, обжарить на сливочном масле до румяности. Натереть картошку на мелкой терке, отжать, приправить и смешать с яйцами и мукой. Добавить бекон и выложить массу в форму для запекания. Выпекать в духовке около 50-60 минут при 200 градусах.

Источник: lafoy.ru.