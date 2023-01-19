Картошка, морковка, лучок: как из набора за три копейки сделать вкуснейшее рагу – муж обожает

Многие и не подозревают, что простейшее картофельное рагу с морковкой, луком и пастой может быть очень вкусным. Но, попробовав его раз, люди уже не могут от него отказаться.

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Во-первых, это очень вкусно. Можно есть самостоятельно и с мясом. Во-вторых, это очень просто. В-третьих, это крайне дешево. Рецепт очень выручит, когда до получки два дня, а деньги закончились.

Ну и, в-четвертых, картошка нашему человеку никогда не надоедает, поэтому готовить ее можно хоть каждый день, добавляя свои ингредиенты (овощи, рыбу, мясо, сметану), в зависимости от того, что есть в холодильнике.

Ингредиенты: 8 картофелин, 2 луковицы, 2 моркови, 2 столовые ложки томатной пасты, 5 зубчиков чеснока, специи.

Нарезать кубиком картофель, лук, морковь, измельчить чеснок и сложить все в кастрюлю. Добавить томатную пасту и специи, перемешать. Влить полстакана воды и тушить все под крышкой примерно 20-25 минут на слабом огне.

Источник: lafoy.ru.