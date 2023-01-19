Эту картошку едим всей семьей без мяса! Для хрустящей корочки — в морозилку, а потом жарить

Необычно вкусной получается картошка, если ее заморозить, а потом уже приготовить. Сверху у нее получится хрустящая корочка. А внутри она будет пюреобразной и очень нежной.
Ингредиенты: 700 г картофеля, специи, растительное масло, соль.
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Очистить картошку, сварить до полуготовности (уйдет минут 7). Выложить на противень, накрыть пленкой и отправить на 1-2 часа в морозилку.
Налить в противень немного масла, посыпать картошку специями и отправить в духовку на 30-40 минут при 200-220 градусах.
Перевернуть два раза в процессе приготовления. Посолить по вкусу.
Подавать как гарнир или есть в качестве самостоятельного блюда со сметаной, зеленью, соленьями и любимыми соусами.
Источник: lafoy.ru