Эту картошку едим всей семьей без мяса! Для хрустящей корочки — в морозилку, а потом жарить

Очистить картошку, сварить до полуготовности (уйдет минут 7). Выложить на противень, накрыть пленкой и отправить на 1-2 часа в морозилку.

Налить в противень немного масла, посыпать картошку специями и отправить в духовку на 30-40 минут при 200-220 градусах.

Перевернуть два раза в процессе приготовления. Посолить по вкусу.

Подавать как гарнир или есть в качестве самостоятельного блюда со сметаной, зеленью, соленьями и любимыми соусами.

Источник: lafoy.ru