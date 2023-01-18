Сыр растекается, масло капает аппетитно: Антонова раскрыла рецепт ленивого хачапури — 10 минут

Актриса Наталия Антонова рассказала, как просто и быстро она готовит на обед ленивые хачапури. Замеса теста на дрожжах не требуется.

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«Мои сыновья любят к супчику! Всего 10 минут на приготовление. Очень вкусно!» — сказала Наталия Антонова.

Взбить венчиком в миске 1 яйцо, 0,5 чайной ложки сахара, 3 щепотки соли, 5 граммов разрыхлителя теста, 150 миллилитров молока, 100 граммов муки. Добавить 150 граммов сулугуни или любого сыра. Перемешать.

Вылить на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, распределить, как блин. Накрыть крышкой, жарить на среднем огне 5 минут, перевернуть и еще 2–3 минуты готовить уже под крышкой.

Готовый хачапури смазать сливочным маслом.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».