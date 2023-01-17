Вы всегда делали не так: правильный рецепт французского салата нисуаз, который можно приготовить дома

Известная журналистка Маргарита Симоньян ведет телеграм-канал, который посвящен исключительно ее кулинарным способностям. В нем звезда экрана делится рецептами блюд, которые готовят у нее дома.

На этот раз Маргарита Симоньян рассказала, как готовит салат, который обычно подают в ресторанах.

«Делаем вкусный салат нисуаз дома», — поделилась Маргарита Симоньян.

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