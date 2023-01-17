Вы всегда делали не так: правильный рецепт французского салата нисуаз, который можно приготовить дома

Известная журналистка Маргарита Симоньян ведет телеграм-канал, который посвящен исключительно ее кулинарным способностям. В нем звезда экрана делится рецептами блюд, которые готовят у нее дома.
На этот раз Маргарита Симоньян рассказала, как готовит салат, который обычно подают в ресторанах.
«Делаем вкусный салат нисуаз дома», — поделилась Маргарита Симоньян.
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Ингредиенты: мелкий картофель, помидоры черри, перепелиные яйца, зеленая фасоль, оливки, баночка консервированного тунца, листья салата, оливковое масло, лимонный сок, бальзамический уксус.
Готовим: мелкую картошку режем пополам и жарим. Варим перепелиные яйца, тоже режем пополам. Берем горсть зеленой фасоли. Помидоры черри режем пополам, так же режем оливки без косточек. Из баночки консервированного тунца сливаем воду. Смешиваем тунца и все остальные ингредиенты с листьями салата, заправляем оливковым маслом, лимонным соком и бальзамическим уксусом. Нисуаз готов.