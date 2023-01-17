Делаю блины теперь только так! Для фигуры с пользой — на воде и без дрожжей, очень просто

Нет таких людей, которые бы не любили блины. Они вкусны и сочетаются с самыми разными начинками — от меда до мяса. Кроме того, когда дома нет ничего, кроме муки, сахара и соли, на помощь придут они — любимые блины!

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Их можно делать даже без молока, все равно получаются очень вкусными, ажурными, мягким и к тому же без лишних калорий.

Ингредиенты: мука — 1 стакан, вода — 1 стакан, растительное масло — 1 ст. ложка, яйцо — 1 шт., соль — 1 щепотка, сахар — 1 ст. ложка.

Смешиваем яйцо, соль и сахар. Просеиваем муку. Взбиваем состав при помощи миксера до исчезновения комков.

Кладем столовую ложку растительного масла, размешиваем.

Разогреваем сковороду, смазываем маслом и жарим обычным способом. Получается обычно из такого количества около восьми блинов.

Источник: povar.ru.