Как сделать вкусную морковку по-корейски из того, что есть под рукой: чеснок, уксус, сахар, соль, перец

Когда в холодильнике последняя мышь повесилась, а в кошельке шаром покати, спасет морковка по-корейски из подручных ингредиентов. Пожарили к ней картошечку – и вкуснейший ужин готов. Муж будет нахваливать, поверьте!

Ингредиенты: морковка — 500 г, лук — 500 г, растительное масло — 100 мл, уксус — 1 ч.л. (70%), сахар — 1 ст.л, чеснок — 3-4 зубчика, перец красный острый (если нет, заменяйте на обычный) — 1 шт., соль — ½ ч.л.

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Морковку натереть на специальной терке для корейской моркови. Если таковой не имеется, просто трем на крупной, либо нарезаем тоненько ножом в виде соломки.

Кладем сахар, половинку чайной ложки красного перца, размешиваем. Шинкуем соломкой лук, обжариваем его в масле до золотистого оттенка.

Лук из сковородки вынимаем, а масло оставляем, вводим в него уксус, заливаем этим составом морковку. Размешиваем, кладем продавленный через пресс чеснок. Размешиваем и настаиваем не меньше 2 часов.

Источник: povar.ru.