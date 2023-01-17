Как сделать вкуснейшую картошку фри в обычной сковороде: делает «хрум» при надкусывании

Зачем тратить большие деньги в фастфуде на картошку фри, когда можно ее приготовить дома? Она будет только с печи, хрусткой и ароматной, с теплом домашнего очага. Дети станут просить приготовить эту картошечку каждый день. Фритюрница вам не понадобится!

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Ставим на плиту толстостенную кастрюлю или сковороду, в посуду наливаем много растительного масла, чтобы картошка в нем купалась. Разогреваем. И не боимся, что много потратились, это масло можно использовать повторно для других блюд или для этого же позже.

Нарезаем картошку на дольки, а потом соломкой. Тут важно не бросать их сразу, а просушить от сока! Промакаем хорошо полотенцем. Солим либо сейчас, либо потом готовую картошку.

И бросаем в масло, жарим до аппетитной золотистой корочки, достаем шумовкой. Подаем с любимым соусом.