Жаль, что раньше не знала! Соседка раскрыла секрет, чтобы макароны не слипались

Многие из нас как бы не промывали готовые макароны холодной водой и не заправляли их маслом, все равно в итоге видят одну и ту картину. Через несколько минут все приготовленное великолепие превращается в слипшуюся кашу.

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Однако мы вам готовы раскрыть секрет хозяек, который редко описывают на специальных кулинарных сайтах. Да и шеф-повара не спешат его раскрывать. Скорее всего, об этом методе вы услышите от своей доброй соседки. Сегодня этой соседкой станем мы.

Итак, секрет максимально прост! Перед тем, как бросить макароны в воду, их нужно прокалить на скороде в течение каких-то двух минут! После приготовления они будут идеально рассыпчатыми.

По материалам oka.fm.