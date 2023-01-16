Все забывают прогревать! Как приготовить капустный салат из времен СССР — дешево и аппетитно

Тот, кто застал времена СССР, хорошо помнит капустный салат с морковкой, который имел приятную сладость и кислинку. Его подавали во всех кафе, ресторанах и столовых. И он всегда шел нарасхват!

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Питание советских граждан было делом первостепенной важности! Технологи внимательно следили за тем, чтобы блюда в общепите были не только полезными, витаминными, вкусными, но и недорогими.

Сегодня мы предлагаем вспомнить эту аппетитную закуску и приготовить ее правильно. На самом деле современные хозяйки забывают ее прогреть, потому им и не удается повторить тот самый приятный вкус.

600 граммов белокочанной капусты мелко шинкуем и разминаем руками, чтобы овощ дал сок.

Одну крупную морковку натираем на крупной терке. Добавляем одну чайную ложку соли без горки, 1,5 столовых ложки уксуса 9%, хорошо перемешиваем, перекладываем в кастрюлю или миску и две минуты прогреваем на слабом огне. Салатик должен слегка промариноваться, но не сильно.

Далее убираем с плиты, добавляем одну столовую ложку сахара, 1,5 ложки подсолнечного масла и немного рубленой зелени по вкусу, обычно это укроп.

Убираем закуску на 30 минут в холодильник, накрыв пленкой или крышкой.

Источник: oka.fm.