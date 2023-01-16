Эту картошку муж ест без мяса! Заворачиваю в фольгу с чесноком, сметаной, сыром — и в печь!

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Запеченная в фольге с маслицем, чесночком и сыром, она становится невероятно ароматной и аппетитной. Можно есть как самостоятельное блюдо!

Ингредиенты: 8 картофелин, 20 граммов сливочного масла, 3 столовые ложки сметаны, 40 граммов сыра, 4 зубчика чеснока, зелень, специи.

Сварить картошку в кожуре, предварительно помыв клубни. Остудить, сделать крестообразные надрезы с одной стороны.

Смешать тертый сыр со сметаной, зеленью, специями, чесночком, сливочным маслом.

Разложить состав в надрезы, завернуть в фольгу и запечь в духовке в течение 15-20 минут при 200 градусах.

Начинку можно варьировать, например, добавить кусочки сала, бекона, томата, рыбы.

Источник: lafoy.ru