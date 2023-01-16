Бабушка раскрыла секрет своей вкуснейшей картошки: в пюре добавляет капусту – как

Наши бабушки сохранили на своих кухнях немало проверенных рецептов. Эти блюда с удовольствием уплетает вся семья и, что приятно, часто они стоят сущие копейки.
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Сегодня мы предлагаем осуществить один из таких проверенных рецептов картофельного пюре с добавлением капусты. Такой гарнир гораздо богаче по вкусу, кроме того, намного насыщеннее.
Ингредиенты: 700 граммов картошки, 450 граммов белокочанной капусты, 45 граммов сливочного масла, 100 граммов мягкого или иного сыра (можно взять фету), 100 миллилитров сливок, специи.
Нарезать на кусочки картошку и капусту, сварить до готовности в разной посуде. Капусту откинуть на дуршлаг и измельчить при помощи блендера.
Картошку размять при помощи толкушки, добавив масло и сливки. Соединить оба пюре в одной посуде, добавить приправы, посыпать сыром.
Источник: lafoy.ru.