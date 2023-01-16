Просто картошка, а так вкусно! Делаю эти шарики каждое утро – хрустящая корочка

Картофельные шарики или крокеты — это то блюдо, которое всегда разлетается со стола в первую очередь. Его обожают даже мясоеды-мужчины, а дети требуют его готовить каждое утро!

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Состав блюда прост, как и приготовление. Можно использовать как гарнир для праздничного стола.

Ингредиенты: 3 картошки, 1 столовая ложка сливочного масла, 50 граммов муки, 2 яйца, 50 граммов панировочных сухарей, специи.

Варим картошку до готовности, натираем на мелкой терке. Добавляем масло, желтки и взбиваем блендером.

Делаем небольшие шарики, обваливаем в муке и окунаем в яичные белки. Далее обваливаем их в сухарях и обжариваем во фритюре до румяной корочки.

Подаем с зеленью и любимым соусом.

Источник: lafoy.ru