Картошка по-деревенски, как в «Макдоналдсе»! Обваливаем в муке и в духовку – дети просят каждый день

«Макдоналдс» навсегда попрощался с нами, однако многие до сих пор помнят, как там вкусно готовили картошку по-деревенски.

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На самом деле это очень простое и бюджетное блюдо каждый может приготовить на своей кухне. Поверьте, у вас получится даже вкуснее, а ваши дети будут умолять сделать вкусняшку каждый день!

Ингредиенты: 1 килограмм картошки, 3 столовые ложки оливкового и любого растительного масла без запаха, 1 столовая ложка соли, 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1 столовая ложка муки, специи.

Нарезаем картофель дольками и перемешиваем с маслом, мукой и всеми специями по вкусу. Выкладываем дольки в один слой на противень и запекаем в духовке 35-40 минут при 190 градусах. Разогреваем печь заранее.

Подаем к столу с любимым соусом или посыпаем зеленью.

Источник: lafoy.ru.