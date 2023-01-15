Берете кусочек капусты, окунаете в яйцо и муку: когда обжарится – вкусно невероятно!

Нереальную вкуснятину можно приготовить из капусты, яйца и муки. Поверьте, это блюдо будут трескать даже мужчины и дети! А поделился им знаменитый телеповар Саша Белькович в своем Telegram-канале.

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При этом вас обязательно порадует низкая себестоимость этого аппетитного блюда.

Ингредиенты: капуста – половина вилка, яйцо - 2-3 штуки, мука для панировки, соль и перец по вкусу, сметана для подачи.

Нарезаем капусту на ломтики, включая кочерыжку, чтобы сохранить целостность кусочков.

Ставим воду на плиту, ждем, когда она закипит и бросаем кусочки в кастрюлю. Варим в кипящей воде примерно 7-10 минут, капуста должна сохранить хрусткость.

Далее кусочки капусты подсаливаем, обваливаем в яйце, а также в муке. Жарим на раскаленной сковороде с маслом с двух сторон. Подаем со сметаной и зеленью.