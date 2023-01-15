Как корейцы жарят капусту в виде блина: за уши не оттащишь и стоит копейки!

Порадовать себя ресторанным блюдом из корейской кухни предложил ведущий и шеф-повар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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Его готовят из капусты, выглядит оно очень аппетитно, да и на вкус радует. При этом его стоимость – сущие копейки!

Треть кочана капусты нашинковать тонкой соломкой, порубить маленький пучок кинзы, зеленый лук (можно репчатый, но очень мелко и мало), один перчик чили, зубчик чеснока, посыпать все специями.

Три яйца, три чайные ложки соевого соуса, три чайные ложки муки положить в чашу блендера, взбить. Залить составом капусту, размешать руками.

На сковородку налить немного растительного масла, нагреть, облить маслом стенки.

Выложить капусту, прижать лопаткой, убавить огонь, накрыть крышкой и прогреть минуты четыре.

Взять вторую сковородку, также распределить масло по всей поверхности. Перевернуть капустный блин на нее и прогреть на другой сковородке со второго бока. Сверху должна получиться аппетитная корочка, держать на медленном огне минут шесть.

Перевернуть капусту одним большим блином на блюдо, немного остудить, нарезать как пирог и подать к столу. Можно с соевым соусом в мисочке.