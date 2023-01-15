Свекровь выпадет в осадок! Угостите ее бараньими почками на мангале по рецепту Маргариты Симоньян

Известная журналистка Маргарита Симоньян поделилась в телеграм-канале рецептом необычного для наших мест блюда. Маргарита Симоньян советует приготовить бараньи почки на мангале, утверждая, что это очень вкусно.

И гостей удивите, и свекровь в осадок выпадет, если она у вас есть, конечно.

«А знаете, как хороши бараньи почки на мангале? Очень хороши!» - утверждает Маргарита Симоньян.

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