Свекровь выпадет в осадок! Угостите ее бараньими почками на мангале по рецепту Маргариты Симоньян

Известная журналистка Маргарита Симоньян поделилась в телеграм-канале рецептом необычного для наших мест блюда. Маргарита Симоньян советует приготовить бараньи почки на мангале, утверждая, что это очень вкусно.
И гостей удивите, и свекровь в осадок выпадет, если она у вас есть, конечно.
«А знаете, как хороши бараньи почки на мангале? Очень хороши!» - утверждает Маргарита Симоньян.
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Ингредиенты: бараньи почки, лук, специи.
Готовим: разрежьте почки вдоль, уберите пленки, пару часов подержите под проточной водой. Замаринуйте с луком, сумахом и хмели-сунели, а на следующий день пожарьте на шампурах. С красным абхазским вином — объедение.