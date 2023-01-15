Как сделать вкуснейшую намазку на хлеб из свеклы и соленых огурчиков: копеечный рецепт, который просят все

Ведущий и шеф-повар Илья Лазерсон раскрыл публике свой топовый рецепт свекольной намазки на хлеб. Его можно предварительно поджарить и сверху положить эту овощную вкуснятину. Поверьте, от такой закуски за уши не оттащишь даже мясоедов!

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Свеклу варим до готовности, остужаем, натираем на терке. Немного соленых огурчиков тоже натираем на терке, важно, чтобы их было в шесть раз меньше свеклы.

Шинкуем меленько лук и обжариваем на сковороде, добавляем немного томатной пасты и жарим, чтобы она капельку стала пригорать для запеченного аромата.

Бросаем в сковороду к луку свеклу и огурчики, чуть прогреваем вместе, размешиваем, остужаем. Подаем как самостоятельную закуску или в качестве овощной икры на хлебушек.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»