Пюре из цветной капусты и другие рецепты недели

Филе судака, жаренное с тимьяном
Не поленитесь купить свежий тимьян - даже зимой он продается почти в каждом супермаркете. Поразительно, как такая малость насыщает вкус блюда, делает его изысканным.
НАДО (на 3 - 4 порции): 1 филе судака на коже · 2 зубчика чеснока · 3 веточки тимьяна · немного растительного масла · маленький кусочек сливочного · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Филе судака на коже заранее размораживаем в холодильнике (удобно переложить рыбу из морозильника на ночь).
2. Удаляем все кости (если у вас нет специального пинцета для рыбы, обязательно купите - это сильно облегчает задачу).
3. Кожу снимать не нужно. Нарезаем на порционные кусочки шириной 2 - 3 см. Солим-перчим.
4. Чеснок давим ножом, выкладываем на сковороду вместе с растительным и сливочным маслом и тимьяном.
5. В разогретое масло выкладываем кусочки рыбы кожей вниз и убавляем огонь до среднего. Жарим 2 - 3 минуты с каждой стороны, ложкой поливая маслом со сковороды.
6. Важно: едва чеснок начнет румяниться, уберите его со сковороды, иначе он даст горечь.
7. Такую рыбу хорошо подавать с пюре из цветной капусты (см. рецепт 2) и белым винным соусом (рецепт 3).
Пюре из цветной капусты
Фото: Shutterstock
Если домашние ненавидят цветную капусту, приготовьте им это пюре. С высокой степенью вероятности они примут его за картофельное, только особенно вкусное. Такое пюре идеально подходит к рыбе (см. рецепт 1).
НАДО (на 3 - 4 порции): 500 г цветной капусты · 30 г сливочного масла · 100 мл сливок 33% · соль · 15 мл трюфельного масла (необязательно).
ГОТОВИМ:
1. Капусту разбираем на соцветия, заливаем водой и ставим на огонь.
2. Варим после закипания 15 минут или чуть меньше (капуста должна сохранить форму, но быть достаточно мягкой).
3. Сливаем воду и помещаем капусту в блендер.
4. Добавляем сливочное масло, сливки, трюфельное масло, соль. Пробиваем в пюре.
Соус «Белое вино»
Фото: Shutterstock
Отлично подходит к любой рыбе.
НАДО (на 3 - 4 порции): 3 зубчика чеснока · 3 веточки тимьяна · 200 мл белого сухого вина (любого качества, подойдет даже выдохшееся) · 150 мл куриного или рыбного бульона (не стесняйтесь использовать кубик или порошок) · 150 мл сливок 33% · 30 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. На сухой сковороде прогреваем давленый чеснок и тимьян буквально минуту.
2. Добавляем вино и немного выпариваем до исчезновения запаха алкоголя.
3. Добавляем бульон и сливочное масло.
4. Когда масло разойдется, наливаем сливки и перемешиваем. Выпариваем на медленном огне до консистенции жидкой сметаны.
5. Если соус собирается комочками, добавляем в него немного бульона и перемешиваем.
6. Удаляем чеснок и тимьян, переливаем в соусник.