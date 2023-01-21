Пюре из цветной капусты и другие рецепты недели

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Все составные части этого меню образуют чудесный ансамбль. Но их можно готовить и по отдельности, комбинируя с другими блюдами.

Филе судака, жаренное с тимьяном

Не поленитесь купить свежий тимьян - даже зимой он продается почти в каждом супермаркете. Поразительно, как такая малость насыщает вкус блюда, делает его изысканным.

НАДО (на 3 - 4 порции): 1 филе судака на коже · 2 зубчика чеснока · 3 веточки тимьяна · немного растительного масла · маленький кусочек сливочного · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Филе судака на коже заранее размораживаем в холодильнике (удобно переложить рыбу из морозильника на ночь).

2. Удаляем все кости (если у вас нет специального пинцета для рыбы, обязательно купите - это сильно облегчает задачу).

3. Кожу снимать не нужно. Нарезаем на порционные кусочки шириной 2 - 3 см. Солим-перчим.

4. Чеснок давим ножом, выкладываем на сковороду вместе с растительным и сливочным маслом и тимьяном.

5. В разогретое масло выкладываем кусочки рыбы кожей вниз и убавляем огонь до среднего. Жарим 2 - 3 минуты с каждой стороны, ложкой поливая маслом со сковороды.

6. Важно: едва чеснок начнет румяниться, уберите его со сковороды, иначе он даст горечь.

7. Такую рыбу хорошо подавать с пюре из цветной капусты (см. рецепт 2) и белым винным соусом (рецепт 3).

Пюре из цветной капусты

Фото: Shutterstock

Если домашние ненавидят цветную капусту, приготовьте им это пюре. С высокой степенью вероятности они примут его за картофельное, только особенно вкусное. Такое пюре идеально подходит к рыбе (см. рецепт 1).

НАДО (на 3 - 4 порции): 500 г цветной капусты · 30 г сливочного масла · 100 мл сливок 33% · соль · 15 мл трюфельного масла (необязательно).

ГОТОВИМ:

1. Капусту разбираем на соцветия, заливаем водой и ставим на огонь.

2. Варим после закипания 15 минут или чуть меньше (капуста должна сохранить форму, но быть достаточно мягкой).

3. Сливаем воду и помещаем капусту в блендер.

4. Добавляем сливочное масло, сливки, трюфельное масло, соль. Пробиваем в пюре.

Соус «Белое вино»

Фото: Shutterstock

Отлично подходит к любой рыбе.

НАДО (на 3 - 4 порции): 3 зубчика чеснока · 3 веточки тимьяна · 200 мл белого сухого вина (любого качества, подойдет даже выдохшееся) · 150 мл куриного или рыбного бульона (не стесняйтесь использовать кубик или порошок) · 150 мл сливок 33% · 30 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. На сухой сковороде прогреваем давленый чеснок и тимьян буквально минуту.

2. Добавляем вино и немного выпариваем до исчезновения запаха алкоголя.

3. Добавляем бульон и сливочное масло.

4. Когда масло разойдется, наливаем сливки и перемешиваем. Выпариваем на медленном огне до консистенции жидкой сметаны.

5. Если соус собирается комочками, добавляем в него немного бульона и перемешиваем.

6. Удаляем чеснок и тимьян, переливаем в соусник.

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