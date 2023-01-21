Пюре из цветной капусты и другие рецепты недели

Филе судака, жаренное с тимьяном

Не поленитесь купить свежий тимьян - даже зимой он продается почти в каждом супермаркете. Поразительно, как такая малость насыщает вкус блюда, делает его изысканным.

НАДО (на 3 - 4 порции): 1 филе судака на коже · 2 зубчика чеснока · 3 веточки тимьяна · немного растительного масла · маленький кусочек сливочного · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Филе судака на коже заранее размораживаем в холодильнике (удобно переложить рыбу из морозильника на ночь).

2. Удаляем все кости (если у вас нет специального пинцета для рыбы, обязательно купите - это сильно облегчает задачу).

3. Кожу снимать не нужно. Нарезаем на порционные кусочки шириной 2 - 3 см. Солим-перчим.

4. Чеснок давим ножом, выкладываем на сковороду вместе с растительным и сливочным маслом и тимьяном.

5. В разогретое масло выкладываем кусочки рыбы кожей вниз и убавляем огонь до среднего. Жарим 2 - 3 минуты с каждой стороны, ложкой поливая маслом со сковороды.

6. Важно: едва чеснок начнет румяниться, уберите его со сковороды, иначе он даст горечь.

7. Такую рыбу хорошо подавать с пюре из цветной капусты (см. рецепт 2) и белым винным соусом (рецепт 3).

Пюре из цветной капусты