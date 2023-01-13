Картофель и морковку запекает, добавляет сайру: Маргарита Симоньян дала рецепт классической советской «Мимозы»

Известная журналистка, глава RT Маргарита Симоньян еще и мама троих детей, жена и хозяйка большой семьи. Время от времени Маргарита Симоньян делится с поклонниками рецептами блюд, которыми балует своих домашних.

В канун Старого Нового года Маргарита Симоньян в телеграм-канале рассказала, как готовит салат «Мимоза».

«На Старый Новый год мы тоже готовим классические советские салаты. Особенно любим «Мимозу», — поделилась Маргарита Симоньян.

Ингредиенты: картофель, морковь, яйца, лук репчатый или зеленый, консервы — горбуша и сайра без масла, майонез.