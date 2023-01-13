Картофель и морковку запекает, добавляет сайру: Маргарита Симоньян дала рецепт классической советской «Мимозы»

Известная журналистка, глава RT Маргарита Симоньян еще и мама троих детей, жена и хозяйка большой семьи. Время от времени Маргарита Симоньян делится с поклонниками рецептами блюд, которыми балует своих домашних.
В канун Старого Нового года Маргарита Симоньян в телеграм-канале рассказала, как готовит салат «Мимоза».
«На Старый Новый год мы тоже готовим классические советские салаты. Особенно любим «Мимозу», — поделилась Маргарита Симоньян.
Ингредиенты: картофель, морковь, яйца, лук репчатый или зеленый, консервы — горбуша и сайра без масла, майонез.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Готовим: Для «Мимозы» я запекаю картофель и морковь. Чищу, натираю на крупной терке и чуть подсаливаю. Мелко нарезаю лук-резанец или обычный зеленый лук. Варю яйца, натираю белки отдельно на крупной терке, желтки — на мелкой. Дальше беру рыбные консервы без масла — банку сайры и банку горбуши. Разминаю их вилкой по отдельности. В салатницу укладываю горбушу, на нее — картошку, смазываю майонезом. Сверху — сайру, морковку, яичные белки, снова немного майонеза и зеленый лук. На него — желтки. Готово.