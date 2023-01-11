Манка плюс банан: такие блинчики вы точно не пробовали – просто, от Емельяненко

Ведущий авторского кулинарного шоу и шеф-повар Василий Емельяненко поделился необычным рецептом блинов, от которых многие приходят в восторг. Они нежные и очень ароматные. А все благодаря банану и манке в составе. Готовить их очень просто!
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Ингредиенты:
- Банан — 1 шт.
- Манка — 200 гр.
- Соль – щепотка
- Сахар — 50 гр.
- Дрожжи — 4 гр.
- Вода — 400 мл
- Ваниль – по вкусу
Подогреть немного воду. Смешать сахар, манку, дрожжи. Туда же размять спелый банан. Можно немного посыпать ванили.
Теплую воду влить в смесь. Блендером аккуратно взбить и оставить в теплом месте на 40-60 минут подходить. Масса должна увеличиться вдвое.
Перемешать и пожарить обычным методом на скороде. Подавать к столу с вареньем, сметаной или сгущенкой.
Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».