Манка плюс банан: такие блинчики вы точно не пробовали – просто, от Емельяненко

Манка плюс банан: такие блинчики вы точно не пробовали – просто, от Емельяненко

Блины с манкой и бананом. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Вы удивитесь их нежному вкусу и консистенции.

Ведущий авторского кулинарного шоу и шеф-повар Василий Емельяненко поделился необычным рецептом блинов, от которых многие приходят в восторг. Они нежные и очень ароматные. А все благодаря банану и манке в составе. Готовить их очень просто!

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Ингредиенты:

  • Банан — 1 шт.
  • Манка — 200 гр.
  • Соль – щепотка
  • Сахар — 50 гр.
  • Дрожжи — 4 гр.
  • Вода — 400 мл
  • Ваниль – по вкусу

Подогреть немного воду. Смешать сахар, манку, дрожжи. Туда же размять спелый банан. Можно немного посыпать ванили.

Теплую воду влить в смесь. Блендером аккуратно взбить и оставить в теплом месте на 40-60 минут подходить. Масса должна увеличиться вдвое.

Перемешать и пожарить обычным методом на скороде. Подавать к столу с вареньем, сметаной или сгущенкой.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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