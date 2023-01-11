Манка плюс банан: такие блинчики вы точно не пробовали – просто, от Емельяненко

Ведущий авторского кулинарного шоу и шеф-повар Василий Емельяненко поделился необычным рецептом блинов, от которых многие приходят в восторг. Они нежные и очень ароматные. А все благодаря банану и манке в составе. Готовить их очень просто!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Банан — 1 шт.

Манка — 200 гр.

Соль – щепотка

Сахар — 50 гр.

Дрожжи — 4 гр.

Вода — 400 мл

Ваниль – по вкусу

Подогреть немного воду. Смешать сахар, манку, дрожжи. Туда же размять спелый банан. Можно немного посыпать ванили.

Теплую воду влить в смесь. Блендером аккуратно взбить и оставить в теплом месте на 40-60 минут подходить. Масса должна увеличиться вдвое.

Перемешать и пожарить обычным методом на скороде. Подавать к столу с вареньем, сметаной или сгущенкой.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».