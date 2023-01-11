Добавьте замороженное масло: как сделать сочные куриные котлетки, которые просят все – Емельяненко

Шеф-повар и ведущий авторского кулинарного шоу Василий Емельяненко рассказал, как из куриной мякоти сделать неподражаемые котлеты, которые все просят снова и снова. В рецепте есть несколько фишек, которые превращают будничное блюдо в настоящий изыск.

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Ингредиенты:

Куриная грудка – 1 шт.

Филе окорочка – 1 шт.

Шпинат – пачка

Хмели-сунели – по вкусу

Лук – 1/2 головки

Перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Сливочное масло

Крахмал

Соевый соус

Нарубить лук ножом, положить в чашу блендера, отправить туда же мякоть курицы, лук и шпинат. Поперчить и посолить. Влить немного соевого соуса.

Разбить в фарш, приправить хмели-сунели. Достать масло из морозилки, натереть на терке. Вмесить масло в фарш.

Панировать котлеты в крахмале, чуть поджарить на сковороде с двух сторон в масле.

На 200 градусах допечь котлеты в духовке в течение пяти минут.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».