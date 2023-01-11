Добавьте замороженное масло: как сделать сочные куриные котлетки, которые просят все – Емельяненко

Добавьте замороженное масло: как сделать сочные куриные котлетки, которые просят все – Емельяненко

Василий Емельяненко. Стоп-кадр: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Шеф-повар поделился авторским рецептом.

Шеф-повар и ведущий авторского кулинарного шоу Василий Емельяненко рассказал, как из куриной мякоти сделать неподражаемые котлеты, которые все просят снова и снова. В рецепте есть несколько фишек, которые превращают будничное блюдо в настоящий изыск.

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Ингредиенты:

  • Куриная грудка – 1 шт.
  • Филе окорочка – 1 шт.
  • Шпинат – пачка
  • Хмели-сунели – по вкусу
  • Лук – 1/2 головки
  • Перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Сливочное масло
  • Крахмал
  • Соевый соус

Нарубить лук ножом, положить в чашу блендера, отправить туда же мякоть курицы, лук и шпинат. Поперчить и посолить. Влить немного соевого соуса.

Разбить в фарш, приправить хмели-сунели. Достать масло из морозилки, натереть на терке. Вмесить масло в фарш.

Панировать котлеты в крахмале, чуть поджарить на сковороде с двух сторон в масле.

На 200 градусах допечь котлеты в духовке в течение пяти минут.

Источник: YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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