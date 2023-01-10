Таким куриный суп вы еще не пробовали: секретный ингредиент, который преобразит блюдо

Куриный суп — традиционное блюдо, которое готовят многие хозяйки. Он благотворно влияет на пищеварительную систему и детям заходит на ура.
Но есть ингредиент, который кладут в суп знатные кулинары — это манка. Считается, что этот продукт увеличивает густоту бульона и делает его более сытным.
Манку добавляют в самом конце, за 15 минут до выключения. Хватит всего 2,5 столовых ложек на пятилитровую кастрюлю.
Любители также могут добавить ложку сметаны при подаче.
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