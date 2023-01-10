Как сварить креветки, чтобы они не стали безвкусными

Кажется, что приготовить магазинные креветки очень просто: закинул в кастрюлю или в микроволновку, пара минут — и готово. Но у мелких ракообразных есть свои нюансы. При готовке следует учитывать их размеры и вид фасовки, указанный на упаковке или ценнике.

Самые распространенные в магазинах — варено-замороженные неочищенные креветки. Такие варим 1–1,5 минуты, если они мелкие. Средние — 2–3 минуты, большого размера — 4–5 минут.

Способ варки:

ставим кастрюлю с водой на огонь (воды должно быть вдвое больше, чем креветок);

солим воду — 1–1,5 столовых ложки соли на литр;

при желании добавляем 1–2 лавровых листа, душистый перец и пару колец лимона;

в кипящую воду засыпаем креветки, накрываем крышкой и засекаем время;

главное — не передержать, чтобы креветки не стали резиновыми и безвкусными;

сняв с огня, высыпаем сваренные креветки в дуршлаг.

Свежие креветки стоит варить дольше замороженных: мелкие — 5 минут после закипания воды, крупные — 7–8 минут.