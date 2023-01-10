Как сварить креветки, чтобы они не стали безвкусными

Креветки

Креветки, креветочки, креветусики... Фото: Global Look Press

Обратите внимание на размер рачков.

Кажется, что приготовить магазинные креветки очень просто: закинул в кастрюлю или в микроволновку, пара минут — и готово. Но у мелких ракообразных есть свои нюансы. При готовке следует учитывать их размеры и вид фасовки, указанный на упаковке или ценнике.

Самые распространенные в магазинах — варено-замороженные неочищенные креветки. Такие варим 1–1,5 минуты, если они мелкие. Средние — 2–3 минуты, большого размера — 4–5 минут.

Способ варки:

  • ставим кастрюлю с водой на огонь (воды должно быть вдвое больше, чем креветок);
  • солим воду — 1–1,5 столовых ложки соли на литр;
  • при желании добавляем 1–2 лавровых листа, душистый перец и пару колец лимона;
  • в кипящую воду засыпаем креветки, накрываем крышкой и засекаем время;
  • главное — не передержать, чтобы креветки не стали резиновыми и безвкусными;
  • сняв с огня, высыпаем сваренные креветки в дуршлаг.

Свежие креветки стоит варить дольше замороженных: мелкие — 5 минут после закипания воды, крупные — 7–8 минут.

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Если же хотите пожарить креветки, то берите сотейник или сковороду, залейте 1–2 см воды и ложку растительного масла. Разогрев, засыпайте замороженные креветки и помешивайте их в течение 10–15 минут. Для вкуса можно добавить зубчик чеснока, веточку розмарина или кинзы, столовую ложку соевого соуса.

По материалам журнала «Новый очаг».

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