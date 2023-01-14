Куриные пироги в горшочках и другие рецепты недели

Калорийное, но очень вкусное лакомство. Если нечасто, то можно!

НАДО (на 12 шт.): 100 г сливочного масла · 1 яйцо · 200 г муки (1,5 стакана 200 мл) · 1 ч. ложка разрыхлителя · 100 г сахара · пакетик ванильного сахара · 100 г темного шоколада (нарубите плитку, можно смешать пополам с шоколадными каплями-дропсами, они продаются в отделах продуктов для выпечки).

ГОТОВИМ:

1. Растапливаем масло и растираем его с сахаром, вбиваем яйцо.

2. Понемногу добавляем муку, разрыхлитель, ванильный сахар.

3. Добавляем рубленый шоколад.

4. Тесто делим на 12 частей и формируем шарики.

5. Раскладываем шарики на противень поверх пергамента на расстоянии не менее 5 см друг от друга.

6. Выпекаем 25 минут при температуре 190 °С.

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