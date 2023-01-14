Куриные пироги в горшочках и другие рецепты недели

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Курица с кускусом и овощами
Полезное диетическое блюдо. Самое то, чтобы прийти в форму после новогодних праздников.
НАДО (на 4 порции): 150 г кускуса · 300 г куриного филе · 1 сладкий перец · 100 г замороженной кукурузы · 100 г замороженной стручковой фасоли · 100 г замороженного зеленого горошка · 1 луковица · 1 морковка · 2 ст. ложки растительного масла · 1/2 ч. ложки паприки · 1/2 ч. ложки соли · черный перец · пара веточек петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Филе режем небольшими кусочками.
2. Морковь и сладкий перец режем кубиками, лук мелко шинкуем.
3. Кусочки курицы жарим на ложке масла 5 минут до корочки со всех сторон.
4. Вынимаем кусочки курицы и в той же сковороде обжариваем лук и морковь.
5. Добавляем в сковороду горошек, фасоль, кукурузу и сладкий перец.
6. Обжариваем все вместе 5 минут.
7. Возвращаем в сковороду кусочки курицы. Солим, перчим, добавляем паприку.
8. Выключаем огонь. Всыпаем кускус, перемешиваем и накрываем крышкой и полотенцем. Даем кускусу впитать влагу и настояться в течение 15 минут.
9. Перед подачей еще раз перемешиваем и посыпаем рубленой петрушкой.
Печенье с шоколадом
Фото: Shutterstock
Калорийное, но очень вкусное лакомство. Если нечасто, то можно!
НАДО (на 12 шт.): 100 г сливочного масла · 1 яйцо · 200 г муки (1,5 стакана 200 мл) · 1 ч. ложка разрыхлителя · 100 г сахара · пакетик ванильного сахара · 100 г темного шоколада (нарубите плитку, можно смешать пополам с шоколадными каплями-дропсами, они продаются в отделах продуктов для выпечки).
ГОТОВИМ:
1. Растапливаем масло и растираем его с сахаром, вбиваем яйцо.
2. Понемногу добавляем муку, разрыхлитель, ванильный сахар.
3. Добавляем рубленый шоколад.
4. Тесто делим на 12 частей и формируем шарики.
5. Раскладываем шарики на противень поверх пергамента на расстоянии не менее 5 см друг от друга.
6. Выпекаем 25 минут при температуре 190 °С.
Куриные пироги в горшочках
Фото: Shutterstock
Порционное блюдо, которым любят закусывать английские футбольные болельщики в пабах.
НАДО (на 4 порции): 350 г слоеного теста · мясо 3 куриных окорочков (или 350 г филе бедер) · 2 морковки · 1 луковица · 2 стебля сельдерея · 200 г замороженного зеленого горошка · 300 мл куриного бульона (можно из кубика) · 50 г сливочного масла · 3 ст. ложки муки · 100 мл жирных сливок · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · немного петрушки · 1/2 ч. ложки сушеного тимьяна · 1 яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Мясо режем кусочками и обжариваем на масле 7 минут.
2. Добавляем нарезанные мелкими кубиками лук, морковь и сельдерей. Тушим на среднем огне 7 минут.
3. Добавляем сливочное масло. Когда оно разойдется, добавляем муку и перемешиваем. Вливаем бульон. Добавляем тимьян, томим 10 минут на тихом огне.
4. Вливаем сливки, добавляем горох, томим еще 10 минут.
5. Тесто делим на четыре части и раскатываем круги диаметром на 2 - 3 см больше, чем верхняя окружность ваших формочек.
6. Наружные края форм смазываем взбитым яйцом.
7. В начинку кладем рубленую петрушку, перемешиваем и перекладываем в формочки.
8. Сверху накрываем тестом и плотно прижимаем к краям (яйцо играет роль клея).
9. В центре делаем кончиком ножа крестообразный вырез для выхода пара.
10. Смазываем крышечки остатками взбитого яйца.
11. Запекаем 25 минут до золотистой корочки при температуре 180 °С.