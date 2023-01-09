С брынзой, зеленью и чесноком: Дарья Повереннова за пару минут готовит этот вкуснейший паштет из свеклы и ест с хлебцами

Звезда сериалов Дарья Повереннова в микроблоге начала позиционировать себя и как отменный кулинар.
Актриса поделилась рецептом блюда, которое точно не испортит фигуру.
«Я очень люблю блюда из свеклы и хочу вам предложить свекольный паштет. Делается мгновенно!» - пообещала в кадре Дарья Повереннова.
Звезда показала, как взбивает в блендере продукты, а затем поедает паштет.
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Ингредиенты: свекла вареная, яйца, зелень, брынза, чеснок.
Готовим: свеклу, яйца, зелень, брынзу и чеснок кладем в блендер, смешиваем и все готово! Очень вкусно такой паштет есть с хлебцами. Приятного аппетита!