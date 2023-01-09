С брынзой, зеленью и чесноком: Дарья Повереннова за пару минут готовит этот вкуснейший паштет из свеклы и ест с хлебцами

Звезда сериалов Дарья Повереннова в микроблоге начала позиционировать себя и как отменный кулинар.

Актриса поделилась рецептом блюда, которое точно не испортит фигуру.

«Я очень люблю блюда из свеклы и хочу вам предложить свекольный паштет. Делается мгновенно!» - пообещала в кадре Дарья Повереннова.

Звезда показала, как взбивает в блендере продукты, а затем поедает паштет.

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