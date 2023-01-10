Разгрузка после праздников: торт из шпинатных блинчиков и грибного крема

Фото: СТС

Фото: СТС

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 302 рубля.

Ингредиенты:

  • шпинат свежий — 80 г (96 р.),
  • мука — 220 г (12 р.),
  • молоко — 150 мл (12 р.),
  • яйца куриные — 2 шт. (17 р.),
  • масло подсолнечное — 30 мл (4 р.),
  • разрыхлитель — 5 г (5 р.),
  • сахар — щепотка (1 р.),
  • соль — щепотка,
  • вода — 200 мл.
  • Грибной крем:
  • шампиньоны — 180 г (43 р.),
  • сливки 20 % — 100 мл (36 р.),
  • сыр творожный (сливочный) — 70 г (35 р.),
  • масло подсолнечное — 10 мл (1 р.),
  • чеснок — 2 зубчика (1 р.),
  • тимьян свежий — 5 г (22 р.),
  • соль,
  • перец.
  • Декор:
  • шампиньоны — 20 г (5 р.),
  • шпинат свежий — 10 г (12 р.).

Итого: 6 кусков = 302 р., 1 кусок = 50 р.

Приготовление:

Шампиньоны (180 г) мелко нарубить и обжарить на подсолнечном масле (10 мл) с чесноком.

На сковородку к грибам добавить листья тимьяна, посолить и поперчить. Влить сливки, довести до кипения и через 30 секунд перелить в миску. Добавить творожный сыр, перемешать.

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Фото: СТС

Шпинат (80 г) с водой перебить в куттере.

В молоко разбить куриные яйца. Добавить по щепотке соли и сахара. Влить шпинатную воду.

Муку смешать с разрыхлителем. Затем сухую часть теста высыпать к жидкой и замешать. Добавить подсолнечное масло (10 мл).

Из шпинатного теста нажарить блинчики на подсолнечном масле (10 мл).

Совет от шефа: «Чтобы блинчики получились насыщенного зеленого цвета, нужно жарить на несильном огне».

Шампиньоны (20 г) нарезать слайсами и обжарить на подсолнечном масле (10 мл). Посолить.

Фото: СТС

Шпинатный блинчик смазать грибным кремом, сверху выложить второй блинчик и так же смазать кремом. Выложить таким образом торт, чередуя слои. Финальный слой из крема украсить шпинатом (10 г) и слайсами шампиньонов.

Торт разрезать на порционные куски.

Приятного аппетита!

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