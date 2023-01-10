Разгрузка после праздников: торт из шпинатных блинчиков и грибного крема

Ингредиенты:
- шпинат свежий — 80 г (96 р.),
- мука — 220 г (12 р.),
- молоко — 150 мл (12 р.),
- яйца куриные — 2 шт. (17 р.),
- масло подсолнечное — 30 мл (4 р.),
- разрыхлитель — 5 г (5 р.),
- сахар — щепотка (1 р.),
- соль — щепотка,
- вода — 200 мл.
- Грибной крем:
- шампиньоны — 180 г (43 р.),
- сливки 20 % — 100 мл (36 р.),
- сыр творожный (сливочный) — 70 г (35 р.),
- масло подсолнечное — 10 мл (1 р.),
- чеснок — 2 зубчика (1 р.),
- тимьян свежий — 5 г (22 р.),
- соль,
- перец.
- Декор:
- шампиньоны — 20 г (5 р.),
- шпинат свежий — 10 г (12 р.).
Итого: 6 кусков = 302 р., 1 кусок = 50 р.
Приготовление:
Шампиньоны (180 г) мелко нарубить и обжарить на подсолнечном масле (10 мл) с чесноком.
На сковородку к грибам добавить листья тимьяна, посолить и поперчить. Влить сливки, довести до кипения и через 30 секунд перелить в миску. Добавить творожный сыр, перемешать.
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Фото: СТС
Шпинат (80 г) с водой перебить в куттере.
В молоко разбить куриные яйца. Добавить по щепотке соли и сахара. Влить шпинатную воду.
Муку смешать с разрыхлителем. Затем сухую часть теста высыпать к жидкой и замешать. Добавить подсолнечное масло (10 мл).
Из шпинатного теста нажарить блинчики на подсолнечном масле (10 мл).
Совет от шефа: «Чтобы блинчики получились насыщенного зеленого цвета, нужно жарить на несильном огне».
Шампиньоны (20 г) нарезать слайсами и обжарить на подсолнечном масле (10 мл). Посолить.
Фото: СТС
Шпинатный блинчик смазать грибным кремом, сверху выложить второй блинчик и так же смазать кремом. Выложить таким образом торт, чередуя слои. Финальный слой из крема украсить шпинатом (10 г) и слайсами шампиньонов.
Торт разрезать на порционные куски.
Приятного аппетита!