Разгрузка после праздников: торт из шпинатных блинчиков и грибного крема

Ингредиенты:

шпинат свежий — 80 г (96 р.),

мука — 220 г (12 р.),

молоко — 150 мл (12 р.),

яйца куриные — 2 шт. (17 р.),

масло подсолнечное — 30 мл (4 р.),

разрыхлитель — 5 г (5 р.),

сахар — щепотка (1 р.),

соль — щепотка,

вода — 200 мл.

Грибной крем:

шампиньоны — 180 г (43 р.),

сливки 20 % — 100 мл (36 р.),

сыр творожный (сливочный) — 70 г (35 р.),

масло подсолнечное — 10 мл (1 р.),

чеснок — 2 зубчика (1 р.),

тимьян свежий — 5 г (22 р.),

соль,

перец.

Декор:

шампиньоны — 20 г (5 р.),

шпинат свежий — 10 г (12 р.).

Итого: 6 кусков = 302 р., 1 кусок = 50 р.

Приготовление:

Шампиньоны (180 г) мелко нарубить и обжарить на подсолнечном масле (10 мл) с чесноком.

На сковородку к грибам добавить листья тимьяна, посолить и поперчить. Влить сливки, довести до кипения и через 30 секунд перелить в миску. Добавить творожный сыр, перемешать.

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