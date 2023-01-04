Все просят этот рецепт! Емельяненко раскрыл, как готовит салат с крабовыми палочками, копченой рыбой и огурцом

Емельяненко раскрыл, как готовит салат с крабовыми палочками, копченой рыбой и огурцом

Емельяненко раскрыл, как готовит салат с крабовыми палочками. Фото: t.me/chefvasiliy

Эта закуска всегда нарасхват у всех.

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как он готовит свой знаменитый салат с крабовыми палочками и копченой рыбой. Этим рецептом интересуются все, кто хоть раз попробует данную закуску!

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«Простой и недорогой салат из крабовых палочек, который сможет приятно впечатлить даже самых избалованных гурманов. Яркий и очень вкусный салатик заметно украсит и дополнит праздничный стол», - сказал Емельяненко.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки - 200 граммов
  • Огурец свежий - 100 граммов
  • Яблоко - 1 штука
  • Рыба горячего копчения (форель) - 100-150 граммов
  • Яйца вареные - 2 штуки
  • Лук зеленый - 2-3 штуки
  • Майонез - 2-3 столовые ложки
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Лимон - небольшой кусочек
  • Соевый соус - 1 столовая ложка

Яблоко и огурец очистить от кожуры. Из огурца удалить семенную часть и вместе с яблоком нарезать на мелкие кубики. Так же нарубить яичные белки и крабовые палочки. Нарезать мелко рыбу.

Майонез, зеленый лук и сок лимона из небольшого кусочка лимона, соевый соус, немного воды взбить блендером.

Приготовленным соусом заправить нарезанные ингредиенты. Добавить яичные желтки и перемешать. Выложить на свежие листья салата, украсить яичным желтком и крабовыми палочками.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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