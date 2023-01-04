Все просят этот рецепт! Емельяненко раскрыл, как готовит салат с крабовыми палочками, копченой рыбой и огурцом

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как он готовит свой знаменитый салат с крабовыми палочками и копченой рыбой. Этим рецептом интересуются все, кто хоть раз попробует данную закуску!
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«Простой и недорогой салат из крабовых палочек, который сможет приятно впечатлить даже самых избалованных гурманов. Яркий и очень вкусный салатик заметно украсит и дополнит праздничный стол», - сказал Емельяненко.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки - 200 граммов
- Огурец свежий - 100 граммов
- Яблоко - 1 штука
- Рыба горячего копчения (форель) - 100-150 граммов
- Яйца вареные - 2 штуки
- Лук зеленый - 2-3 штуки
- Майонез - 2-3 столовые ложки
- Чеснок - 1 зубчик
- Лимон - небольшой кусочек
- Соевый соус - 1 столовая ложка
Яблоко и огурец очистить от кожуры. Из огурца удалить семенную часть и вместе с яблоком нарезать на мелкие кубики. Так же нарубить яичные белки и крабовые палочки. Нарезать мелко рыбу.
Майонез, зеленый лук и сок лимона из небольшого кусочка лимона, соевый соус, немного воды взбить блендером.
Приготовленным соусом заправить нарезанные ингредиенты. Добавить яичные желтки и перемешать. Выложить на свежие листья салата, украсить яичным желтком и крабовыми палочками.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».