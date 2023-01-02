Всего 45 минут и легкий ужин готов! Наталия Антонова рассказала, как приготовить в духовке рыбку под маринадом

Звезда театра и кино Наталия Антонова обожает готовить, кулинария - хобби актрисы. Своими простыми рецептами Наталия Антонова часто делится с поклонниками.
На этот раз она рассказала, как готовит в духовке рыбу под маринадом - простое и легкое блюдо для идеального ужина.
«Понимаю, что салаты с майонезом положено доесть. Но не забываем о здоровье, если ужин будет легким, то после праздников не будет одышки, давления, вы непременно влезете в любимое платье», - отметила Наталия Антонова.
Ингредиенты: 10 кусочков филе палтуса или хека; для маринада: 2 средних луковицы, 3 больших моркови, 140 гр. томатной пасты, перец, соль – по вкусу, 2 чайных ложки сахара, растительное масло, крутой кипяток, сливочное масло.
Готовим: луковицы разрезать пополам и нарезать полукольцами, морковь натереть на терке и обжарить все на растительном масле, добавить томатную пасту, перец, соль по вкусу, сахложки сахар. Добавляем чуть-чуть крутого кипятка, придавая нашему маринаду консистенцию соуса, очень жидко не надо.
Противень смазать сливочным маслом, разложить филе, советую до конца не размораживать, если филе было заморожено. Солим филе и выкладываем маринад на каждый кусочек рыбки.
Готовим при температуре 200 градусов, 45 минут.
Приятного аппетита!