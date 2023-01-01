Вы до этого делали не так: Маргарита Симоньян раскрыла секрет приготовления крабового салата

Журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян - мама троих детей и отменный кулинар. В телеграм-канале она часто делится рецептами домашних блюд.
На этот раз Маргарита Симоньян рассказала, как в ее семье делают крабовый салат. Симоньян отметила, что важно готовить это блюдо прямо перед подачей на стол - так долго, как оливье, он не простоит.
«Конечно, лучше сварить свежего краба. Но это не всем доступно, поэтому можно взять консервированные фаланги или даже крабовые палочки», - уточнила Маргарита Симоньян.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты: краб свежий или консервированный, или крабовые палочки; перепелиные яйца, свежие огурцы, консервированная кукуруза.
Готовим: разобравшись с крабом, мы варим перепелиные яйца, разрезаем их пополам. Небольшие огурцы разрезаем вдоль и чайной ложкой удаляем мягкую сердцевину. Огурцы нарезаем полу-кружочками. Смешиваем краба, огурцы, яйца, консервированную кукурузу и заправляем сметаной.