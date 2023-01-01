Вы до этого делали не так: Маргарита Симоньян раскрыла секрет приготовления крабового салата

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Ингредиенты: краб свежий или консервированный, или крабовые палочки; перепелиные яйца, свежие огурцы, консервированная кукуруза.

Готовим: разобравшись с крабом, мы варим перепелиные яйца, разрезаем их пополам. Небольшие огурцы разрезаем вдоль и чайной ложкой удаляем мягкую сердцевину. Огурцы нарезаем полу-кружочками. Смешиваем краба, огурцы, яйца, консервированную кукурузу и заправляем сметаной.