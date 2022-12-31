Вкусная и полезная закуска: рецепт роллов с курицей и авокадо

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Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, вынуть мякоть ложечкой и переложить в блендер. Добавить сок лайма, соль, чеснок и взбить все до однородной массы.

Отдельно нарезать курицу, болгарский перец и зелень. Добавить тертый сыр, соус из авокадо, йогурт и все перемещать.

Выложить получившуюся массу на лист лаваша, свернуть и нарезать на порционные кусочки. И подаем к столу!

По материалам издания 7days.