Вкусная и полезная закуска: рецепт роллов с курицей и авокадо

Телеведущий и врач по образованию Сергей Малоземов поделился рецептом здоровой закуски, богатой белком, клетчаткой, полезными жирами и витаминами. Это ролл с курицей, авокадо и овощами.
Ингредиенты:
- вареное куриное филе – 150 гр;
- авокадо – 1 штука;
- болгарский перец – 1 штука;
- натуральный йогурт – 100 гр;
- чеснок – 2 зубчика;
- сок лайма – 50 мл;
- тертый сыр – 70 гр;
- лаваш – 1 лист;
- зеленый лук – 30 гр;
- петрушка – 30 гр;
- соль – щепотка.
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Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, вынуть мякоть ложечкой и переложить в блендер. Добавить сок лайма, соль, чеснок и взбить все до однородной массы.
Отдельно нарезать курицу, болгарский перец и зелень. Добавить тертый сыр, соус из авокадо, йогурт и все перемещать.
Выложить получившуюся массу на лист лаваша, свернуть и нарезать на порционные кусочки. И подаем к столу!
По материалам издания 7days.