Вкусная и полезная закуска: рецепт роллов с курицей и авокадо

Авокадо

Полезненький авокадо. Фото: Global Look Press 

Из коллекции полезных блюд Сергея Малоземова.

Телеведущий и врач по образованию Сергей Малоземов поделился рецептом здоровой закуски, богатой белком, клетчаткой, полезными жирами и витаминами. Это ролл с курицей, авокадо и овощами.

Ингредиенты:

  • вареное куриное филе – 150 гр;
  • авокадо – 1 штука;
  • болгарский перец – 1 штука;
  • натуральный йогурт – 100 гр;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • сок лайма – 50 мл;
  • тертый сыр – 70 гр;
  • лаваш – 1 лист;
  • зеленый лук – 30 гр;
  • петрушка – 30 гр;
  • соль – щепотка.

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Авокадо разрезать пополам, удалить косточку, вынуть мякоть ложечкой и переложить в блендер. Добавить сок лайма, соль, чеснок и взбить все до однородной массы.

Отдельно нарезать курицу, болгарский перец и зелень. Добавить тертый сыр, соус из авокадо,  йогурт и все перемещать.

Выложить получившуюся массу на лист лаваша, свернуть и нарезать на порционные кусочки. И подаем к столу!

По материалам издания 7days.

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