«Нужно обладать особым умением»: Анастасия Стоцкая впервые приготовила утку

Певица Анастасия Стоцкая решила приготовить утку в яблоках. Несмотря на свою любовь к кулинарии, 40-летняя артистка впервые подступилась к этой птице.

«Утку во всех вариациях я обожаю, но сама до этого раза никогда не готовила, — призналась звезда журналу Hello! — Мне всегда казалось, что нужно обладать особым умением, чтобы сделать ее сочной и не пересушить, пока я не узнала, что есть специальный термощуп, которым можно проверить готовность, обычно таким пользуются повара».

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Опыт приготовления утки Анастасии очень понравился, и она решила поделиться рецептом с читателями.

Ингредиенты:

тушка утки — 2 кг;

маленькие твердые яблоки — 1 кг;

мандарины — 2 штуки;

розмарин — 2 веточки;

соль и специи — по вкусу.

Утку изнутри и снаружи необходимо обильно обмазать солью и специями. Яблоки нарезать дольками, удалив сердцевинки и плодоножки. Мандарины нарезать кружочками поперек плодов.

Далее выложить утку в форму для запекания. Смазывать маслом не нужно. При желании можно перед этим плотно нафаршировать тушку яблоками и закрепить разрез зубочисткой. Выложить вокруг утки нарезанные яблоки, украсить мандаринами и веточками розмарина.

Запекать в духовке при температуре 180–200 градусов в течение полутора часов. В последние 15 минут можно включить режим «Гриль» для образования румяной корочки.