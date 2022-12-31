Без нее Новый год не наступит! Маргарита Симоньян рассказала, как в ее семье готовят заливную рыбу

Известная журналистка Маргарита Симоньян в микроблоге поделилась рецептом заливной рыбы. Это блюдо в ее семье обязательно ставят на новогодний стол.
«Без заливной рыбы Новый год не Новый год. Мы ее делаем так», — написала в микроблоге Маргарита Симоньян.
Ингредиенты: головы, хвосты, плавники лосося, осетрины, щуки, сазана; свежий укроп, семена укропа, черный перец, луковица, морковь, желатин.
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Готовим: сначала варим бульон из голов, хвостов и плавников с луковицей, морковью, петрушкой, свежим укропом, семенами укропа и черным перцем. Когда вскипит, добавляем рыбу. Лосося, осетрину, щуку, сазана — тут разные возможны комбинации.
Когда снова вскипит, рыбу вынимаем, бульон процеживаем и разводим в нем желатин по инструкции.
В стеклянные чашечки кладем рыбу, горошек, нарезанный укроп, заливаем бульоном — и ставим на ночь в холодильник. Лукашин бы оценил!