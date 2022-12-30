Есть нужно с домашним хреном: Маргарита Симоньян поделилась рецептом фирменного холодца из говяжьих хвостов и голяшек

Готовим: варим холодец из говяжьих хвостов и телячьих голяшек. Отвариваем их раздельно с морковью, луком, чесноком, сельдереем, черным и душистым перцем, петрушкой и кинзой. Первую воду от хвостов сливаем. Бульон от голяшек оставляем. Бульон от хвостов можно потом использовать, чтобы приготовить, например, шикарный борщ.

Бульон от голяшек процеживаем, мясо и хвостов, и голяшек разбираем на волокна, возвращаем в процеженный бульон, добавляем молотый кориандр и давленый чеснок и еще раз кипятим.

Раскладываем по формам, ставим в холодильник на ночь — утром холодец будет готов. Благодаря голяшкам застынет так, что можно нарезать аккуратными красивыми кусочками.

К холодцу лучше всего пойдет домашний хрен — натираем корень хрена и быстро смешиваем его с домашней сметаной.